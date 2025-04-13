День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России: когда отмечают, история и значение праздника

Радиоэлектронная борьба — один из ключевых элементов защиты и наступления в условиях высокотехнологичных конфликтов, и в этот день Россия чествует тех, кто обеспечивает безопасность страны в эфире и за его пределами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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