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День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России: когда отмечают, история и значение праздника

День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России: когда отмечают, история и значение праздника

Радиоэлектронная борьба — один из ключевых элементов защиты и наступления в условиях высокотехнологичных конфликтов, и в этот день Россия чествует тех, кто обеспечивает безопасность страны в эфире и за его пределами.

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