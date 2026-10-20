В Орловской продукции обнаружили нарушения в качестве: в 24 образцах свиных субпродуктов зафиксировано превышение допустимого уровня КМАФАнМ — показателя, который отражает общую бактериальную обсеменённость продукта, сообщает ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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