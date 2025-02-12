Психолог рассказал о причинах романов с заключенными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля, ФедералПресс. Большинство женщин, вступивших в переписку или роман с заключенными, имеют либо психологическую травму, либо заниженную самооценку, уверена психолог-сексолог Мария Смолина.
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