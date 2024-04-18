Путин включил Подносову в комиссию по назначению судей

Президент России Владимир Путин указом включил нового председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову в состав комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращению их полномочий.
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