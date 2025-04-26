The Times сообщила о «высеченном на камне» плане Трампа по территориям

Американский лидер Дональд Трамп готов выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе при отказе Киева от подписания соглашения, в то время как план американской администрации предусматривает сохранение за РФ контроля над освобожденными территориями.
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