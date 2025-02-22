Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    Надо выяснить,кто его поставил на эту должность! Русских не было?Налогового инспек...
  • Валентина Евсеева
    Роботов надо таким ученикам. и обучение дома. А то и роботов уничтожат.«Схватила за плеч...
  • Валентина Евсеева
    Многих знаю учителей талантливых, которые ушли , не желая портить свои нервы с учениками. Скоро некому будет преподав...«Схватила за плеч...

Платформа грузового поезда сошла с рельсов

Платформа грузового поезда сошла с рельсов

С рельсов сошла порожняя платформа в составе грузового поезда. Никто не пострадал. В Новосибирской области на станции «Барабинск» сегодня, 22 февраля, в 03:27 (время местное) произошел сход одной порожней платформы в составе грузового поезда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх