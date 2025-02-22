Платформа грузового поезда сошла с рельсов

С рельсов сошла порожняя платформа в составе грузового поезда. Никто не пострадал. В Новосибирской области на станции «Барабинск» сегодня, 22 февраля, в 03:27 (время местное) произошел сход одной порожней платформы в составе грузового поезда.
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