Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме

В резиденции посла РФ в Риме 1 мая впервые состоялось шествие "Бессмертного полка". В ходе акции портреты дедов и прадедов пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии