Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме

В резиденции посла РФ в Риме 1 мая впервые состоялось шествие "Бессмертного полка". В ходе акции портреты дедов и прадедов пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.