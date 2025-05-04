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Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме

В резиденции посла РФ в Риме 1 мая впервые состоялось шествие "Бессмертного полка". В ходе акции портреты дедов и прадедов пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.

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