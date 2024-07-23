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Госдума рассмотрит законопроект об ограничении количества штрафов за неоплаченную парковку

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении количества штрафов за неоплаченную парковку

﻿﻿Госдума рассмотрит законопроект об ограничении количества штрафов за неоплаченную парковку. 24 апреля 2024 года в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий изменения в отношении неоплаченных штрафов за парковку.

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