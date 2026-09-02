Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Лингвисты выяснили, как маркетплейсы изменили названия шоколадных конфет

Лингвисты выяснили, как маркетплейсы изменили названия шоколадных конфет

Лингвисты ТюмГУ проанализировали 1427 наименований шоколадных конфет 12 кондитерских предприятий Уральского федерального округа, выпущенных в 2024–2026 годах.

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