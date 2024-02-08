Блoкчeйн мoг бы cэкoнoмить aмepикaнцaм нa кoмиccияx пo кapтaм $74 млpд

В своём новом отчёте "О состоянии криптовалют" команда криптобиржи Coinbase заявила, что технология блокчейн могла бы сэкономить американским потребителям миллиарды долларов: "В 2022 году потребители могли бы сэкономить не менее $74 млрд на комиссиях за транзакции по кредитным картам, используя blockchain-технологию.