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Ученый назвал необычный способ проникновения «Омикрона» в организм

Ученый назвал необычный способ проникновения «Омикрона» в организм

Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, с этим связано развитие конъюнктивита, сообщил 24 января основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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