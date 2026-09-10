Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кого на Руси называли «быдлом»

Сегодня это слово — одно из самых сильных и уничижительных оскорблений в русском языке. Им клеймят грубых, невежественных, недалеких людей, тех, кто, по мнению говорящего, не способен ни на что, кроме низменных инстинктов.

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