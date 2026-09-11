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МОСИНФОРМ

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День рождения кинопарка «Москино» отметят в столице 12 и 13 сентября

День рождения кинопарка «Москино» отметят в столице 12 и 13 сентября

Кинопарк «Москино» отпразднует вторую годовщину открытия 12 и 13 сентября. Крупнейшая в России киносъемочная площадка, доступная для массового посещения, подведомственна столичному Департаменту культуры.

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