День рождения кинопарка «Москино» отметят в столице 12 и 13 сентября

Кинопарк «Москино» отпразднует вторую годовщину открытия 12 и 13 сентября. Крупнейшая в России киносъемочная площадка, доступная для массового посещения, подведомственна столичному Департаменту культуры.
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