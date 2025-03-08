Cobra Gold 2025: США провели крупные учения в Юго-Восточной Азии В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается сезон военных учений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Cobra Gold 2025: США провели крупные учения в Юго-Восточной Азии В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается сезон военных учений.
Свежие комментарии