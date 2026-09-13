Четверть века спустя: почему Нью-Йорк снова замер 11 сентября

В конце недели в Нью-Йорке вспоминали самый кровавый теракт в истории человечества. Ровно 25 лет 11 сентября назад угнанные террористами самолеты атаковали Всемирный торговый центр.
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