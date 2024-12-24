Дети-герои на Первой Мировой войне: какие подвиги они совершали

Первая Мировая война вызвала необыкновенный ажиотаж среди российских детей и подростков. Этот ажиотаж подогревали рассказы раненых ветеранов, возвращавшихся домой, лубочная литература и очерки журналистов, в которых описывались боевые подвиги русских солдат.
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