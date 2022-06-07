Влияние технологий на современное искусство

Сегодня искусство – это больше чем способ самовыражения художника. С неоспоримой трансформацией современного внешнего мира, которая происходит под влиянием модернизации во всех областях и сферах жизнедеятельности человека, и, безусловно, воздействием технологий форма образного осмысления реальности в искусствознании и художественной практике затрагивает глобальные проблемы общества, обращает внимание на процессы деструктивных ситуаций в естественной системе устройства науки, общественных институтах политики, экономической системе и во многих других аспектах.