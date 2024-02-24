Планы о расправе: как бывшие звёзды хотят наказать россиян Елена ГалицкаяБывшие российские знаменитости, перебравшиеся на Запад, продолжают вести атаку на свою родину, обвиняя граждан России в несознательности и нежелании оценить их «подвиги».