Планы о расправе: как бывшие звёзды хотят наказать россиян Елена ГалицкаяБывшие российские знаменитости, перебравшиеся на Запад, продолжают вести атаку на свою родину, обвиняя граждан России в несознательности и нежелании оценить их «подвиги».
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