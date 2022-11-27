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Шченсны готов к пенальти от Месси: «Я хочу соревноваться с лучшими, и Лео, безусловно, один из них»

Войчех Шченсны рассказал о своем секрете отражения пенальти.  Вратарь сборной Польши отразил пенальти в матче против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0).

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