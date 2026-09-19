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ladyTravel Club

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Сильный ливень затопил улицы Батуми и осложнил движение

В Аджарии ожидается около 100 мм осадков за сутки, дожди продолжатся все выходные.

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