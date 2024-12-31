Додон назвал ответственных за небывалый энергокризис в Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон возложил ответственность за энергетический кризис в стране на главу государства Майю Санду и сформированное правящей партией правительство.
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