"Десять тысяч шагов — не правило, а маркетинг". Врач рассказала, сколько нужно ходить

Даже ежедневные четыре-семь тысяч шагов дают ощутимую пользу Действительно ли необходимо проходить десять тысяч шагов в день в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.