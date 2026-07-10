"Десять тысяч шагов — не правило, а маркетинг". Врач рассказала, сколько нужно ходить

Даже ежедневные четыре-семь тысяч шагов дают ощутимую пользу Действительно ли необходимо проходить десять тысяч шагов в день в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
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