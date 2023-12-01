Автосалон в Гуанчжоу

Во второй половине ноября в китайском Гуанчжоу прошёл ежегодный автосалон. Разумеется, он куда скромнее весеннего Пекинского: ничто не может сравниться по масштабам с главной выставкой страны, где число участников переваливает за сотню, а количество новинок таково, что их названия целиком занимают небольшой блокнот.