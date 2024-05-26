Операция «Барсук»: как КГБ СССР обезвредил последнего главаря бандеровцев Юлия ЧелпановаВеликий подвиг советских спецслужб, заключающийся в поимке вождя бандеровцев Василия Кука, оставил яркий след в истории борьбы с нацизмом на Украине.
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