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Операция «Барсук»: как КГБ СССР обезвредил последнего главаря бандеровцев

Операция «Барсук»: как КГБ СССР обезвредил последнего главаря бандеровцев

Операция «Барсук»: как КГБ СССР обезвредил последнего главаря бандеровцев Юлия ЧелпановаВеликий подвиг советских спецслужб, заключающийся в поимке вождя бандеровцев Василия Кука, оставил яркий след в истории борьбы с нацизмом на Украине.

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