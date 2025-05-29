Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением

Крупный военный форум, которым, по сути, явилась 12-я Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2025», притянул к себе внимание не только оружейников из многих стран мира, но и высокопоставленных представителей оборонного сектора.
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