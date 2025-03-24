Демидов: ВСУ ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже. Об этом в ходе выступления на заседании областного правительства сообщил врио зампредседателя правительства Курской области Артем Демидов, передает ТАСС.
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