Демидов: ВСУ ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже. Об этом в ходе выступления на заседании областного правительства сообщил врио зампредседателя правительства Курской области Артем Демидов, передает ТАСС.