Подразделение БПЛА уничтожило 12-ю гаубицу М777 ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области.
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