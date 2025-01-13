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Царьград

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Взрывы снова сотрясают Киев: волна ударов по инфраструктуре усиливается

Взрывы снова сотрясают Киев: волна ударов по инфраструктуре усиливается

В Киеве вновь прозвучали взрывы, о чем сообщили местные источники. Удары начались после инцидента на Крымском мосту и направлены на объекты инфраструктуры.

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