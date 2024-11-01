Врач из Забайкалья спасла жизнь пассажиру на борту самолета

Невролог краевой клинической больницы помогла молодому парню с неотложным тяжелым состоянием. Специалист умело скоординировала работу бортпроводников и оказала необходимую медицинскую помощь, об этом сообщается на официальном портале региона.
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