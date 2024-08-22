Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

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Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото с отдыха в Италии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).