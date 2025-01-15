Фильм снимут о погибшей близ Актау бортпроводнице

Раскольников

Какая-то нездоровая движуха по этому самолёту. Как будто специально ждали и готовили. Чёрные ящики не расшифрованы, а виновных уже назначили. И тут же фильм снимать кинулись. Так и вижу - Комсомолка спортсменка и просто красавица , а Путин её убил.. Лимитрофы хуевы