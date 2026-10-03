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Калужские новости

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Сбили БПЛА над территорией Калужской области

Сбили БПЛА над территорией Калужской области

Днем над территорией Калужской области сбили БПЛА самолетного типа.Над территорией Калужской области в период с 8:00 до 20:00 сбили БПЛА самолетного типа.

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