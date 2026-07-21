!!! (21.07.2026)

Российский фотосепаратор научили самостоятельно совершенствовать сортировку. Алтайская компания «СиСорт» представила новый фотосепаратор серии «Дарвин», использующий глубокое машинное обучение.
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