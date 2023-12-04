Сегодня в Крыму резко похолодало 🥶🌧 Одевайтесь теплее и смотрите прогноз погоды 👇 В Симферополе +4 и небольшой снег В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +4 и небольшой дождь В Джанкое +3 и небольшой дождь В Ялте +10 и небльшой дождь В Алуште +8 и небольшой дождь В Керчи +7 и небольшой дождь В Армянске +2 и пасмурно В Бахчисарае +4 и небольшой дождь В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +7 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.