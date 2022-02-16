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New York Times: в пробе Валиевой нашли комбинацию из трех веществ

New York Times: в пробе Валиевой нашли комбинацию из трех веществ

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаруженой в декабре прошлого года, выявили три препарата, которые вместе могут способствовать усилению выносливости.

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