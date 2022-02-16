New York Times: в пробе Валиевой нашли комбинацию из трех веществ

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаруженой в декабре прошлого года, выявили три препарата, которые вместе могут способствовать усилению выносливости.