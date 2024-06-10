Транспортные полицейские Южного Урала организовали для местных школьников посещение Кубка России по гонкам дронов

Не удивительно, что развитие использования БПЛА вызывает неизменный интерес у обычных людей, а также у спортсменов, которые соревнуются в умении управлять летальными аппаратами, проходить специальные трассы и выполнять фигуры пилотажа на время.
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