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Аргументы и Факты

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В Домодедове нашли радиоактивные часы в посылке из Израиля

В Домодедове нашли радиоактивные часы в посылке из Израиля

Сотрудники Домодедовской таможни нашли в посылке из Израиля авиационные часы. Проверка показала, что на поверхности часов уровень ионизирующего излучения составляет 2,75, что в 20 раз выше фона.

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