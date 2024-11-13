Экс-владелец «Югра» Хотин попросил отправить его на СВО за растрату

Осужденный на 9 лет бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин попросил отправить его на СВО.Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный на 9 лет за растрату 23 миллиардов рублей, в последнем слове попросил отправить его на СВО или о смягчении наказания.