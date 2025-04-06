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ТАСС: фигурант дела победителя Танцев со звездами о хищении признал вину

ТАСС: фигурант дела победителя Танцев со звездами о хищении признал вину

Технический руководитель организации "Интертехника" Алексей Морохов дал признательные показания в рамках уголовного дела о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" в рамках гособоронзаказа.

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