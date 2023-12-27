В Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи «Пицунда»

На внеочередном заседании парламент Абхазии ратифицировал «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г.
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