Ефрейтора из Вязников наградили медалью «За Отвагу»

Участника СВО Сергея Шишакова из Вязников наградили медалью «За Отвагу». Год назад в районе н.п. Лиман Первый мужчина в составе экипажа уничтожил несколько огневых целей, что способствовало прикрытию и развитию штурмовых действий российских подразделений.
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