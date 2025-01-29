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Владимирские новости

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Ефрейтора из Вязников наградили медалью «За Отвагу»

Ефрейтора из Вязников наградили медалью «За Отвагу»

Участника СВО Сергея Шишакова из Вязников наградили медалью «За Отвагу». Год назад в районе н.п. Лиман Первый мужчина в составе экипажа уничтожил несколько огневых целей, что способствовало прикрытию и развитию штурмовых действий российских подразделений.

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