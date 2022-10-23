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Сорокин пропустил 5 шайб от «Тампы», потерпев 3-е поражение в сезоне

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26 в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:5). Россиянин потерпел третье поражение в сезоне при одной победе.

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