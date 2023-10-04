Москва располагает «значительно большими запасами» дронов, чем Киев, рассказал украинский военный изданию The Washington Post

Кадры атаки беспилотника-камикадзе «Ланцет» на технику ВСУ Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной.
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