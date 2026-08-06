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Военный эксперт назвал дату переломного момента в СВО

Военный эксперт назвал дату переломного момента в СВО

ВС РФ имеют преимущество на всей линии боевого соприкосновения К сентябрю ситуация в зоне СВО достигнет критического момента, когда российские войска, благодаря своему вооружению и тактической подготовке, начнут продвигаться значительно быстрее, сообщил капитан I ранга запаса и член экспертного совета организации "Офицеры России" Василий Дандыкин в интервью "Абзацу".

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