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Царьград

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Объявлена полная программа Дня Ивановской области на выставке «Россия» на ВДНХ

Объявлена полная программа Дня Ивановской области на выставке «Россия» на ВДНХ

Запланированы круглый стол, концерт, мастер-классы и презентация гастрономических брендов.Правительство Ивановской области обнародовало полную программу дня региона в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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