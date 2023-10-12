На ЧЭРЗ введены дополнительные меры поддержки сотрудников предприятия

На Челябинском электровозоремонтном заводе (ЧЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») утверждена новая система адаптации персонала: разработаны дополнительные меры финансовой поддержки вновь принятых работников, в том числе особо дефицитных профессий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии