Орловские производители ищут способы выйти на рынки Абхазии

17 апреля орловские предприниматели встретятся с торговым представителем РФ в Республике Абхазия Залиной Кобесовой, чтобы обсудить тонкости и актуальные вопросы экспорта продукции предприятий Орловской области в Абхазию.
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