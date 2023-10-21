Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Пока не будут уничтожены пути снабжения ВСУ,штурм бесполезен.Нет путей.есть победа и взятие городка.Пока ВСУ разрушае...Под Авдеевкой иду...
  • Геннадий Сытник
    А хидвику смешно, что его братков с землёй ровняют. Типично хохляцкая позиция.Под Авдеевкой иду...
  • Erl Schweizer
    Достаточно почитать статьи Царьграда, чтобы убедиться в том, что русский националистический Царьград видит только рус...Победит «дружба»?...

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации специалиста ХАМАС по разработке ракет и беспилотников

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации специалиста ХАМАС по разработке ракет и беспилотников

Израиль продолжает охоту на высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС. На этот раз, ЦАХАЛ в своем Telegram-канале просигнализировал о ликвидации большого специалиста упомянутой группировки, который занимался созданием ракет и беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх