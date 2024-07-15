Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО осваивают ведение тактических действий в составе боевых двоек в различных боевых условиях

В процессе обучения боевые двойки отрабатывают манёвренные и засадные действия, а при ведении учебного боя используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии