Как ГАЗ и Китай делят российский авторынок — интересные цифры

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин обсудил с Сергеем Удаловым, исполнительным директором аналитического агентства «Автостат», изменения на российском рынке коммерческого транспорта.